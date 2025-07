Prima il lancio di petardi poi anche le intimidazioni minacciose: “Se volete venire a danzare qui dovete pagare“. Così una baby gang composta da giovanissimi tra gli 11 e i 18 anni ha cercato di impedire lo svolgimento dello spettacolo dei ballerini della Breathing Art Company, una delle associazioni che ha partecipato al progetto di eventi gratuiti del capoluogo pugliese, Le due Bari 2025.

È accaduto nella sera del 21 luglio a Bari, al Parco degli Aquiloni, quartiere Picone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. “Ieri c’erano ospiti internazionali e famiglie con bambini nel parco. Ci siamo sentiti quasi accerchiati con il lancio di alcuni petardi. Poi – racconta Simona De Tullio – sentire quelle parole da un bambino è grave, perché ti porta già a pensare all’idea della territorialità”, racconta con amarezza la direttrice artistica e presidente della compagnia Simona De Tullio. Una rassegna che nasce anche per coinvolgere le periferie: “Se parco degli Aquiloni in pieno centro ha queste problematiche – aggiunge- iniziamo a farci delle domande. In questi 4 anni nelle periferie non abbiamo mai avuto di questi problemi”.

Lunedì sera però la situazione è diversa. “Ci siamo ritrovati lì ad essere presi come bersaglio da questi ragazzini un po’ per noia, un po’ perché si sentono usurpati di quel luogo. Ad un certo – riferisce la coreografa – ci hanno detto ‘a noi non importa che siete mandati dal Comune‘. La gente si è spaventata, perché hanno visto il lancio di petardi contro”. La compagnia ha un altro progetto con attività per gli over 60 che deve iniziare nell’ultima settimana di luglio e prevede una tappa proprio nello stesso parco: “Sarà da discutere con il Municipio a che condizioni andare. Perché se io devo avere l’utente e a 20 centimetri – aggiunge Simona De Tullio – arriva il petardo direi che una volta è andata bene però due su due iniziamo già a sfidare”. La direttrice artistica critica, infine, la gestione della sicurezza: “È impensabile che non ci sia un presidio per gli eventi che sapete che avete organizzato, come Comune. Perché avete un programma, 700 eventi e non c’è una pattuglia che possa essere disponibile nell’immediato a raggiungere il luogo dell’evento”, conclude.