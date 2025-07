Un venditore ambulante di rose di origine indiana ha ricevuto una multa di 5mila euro. Il motivo? Non aveva alcuna certificazione fiscale, ha spiegato l’amministrazione comunale di Mogliano Veneto dove l’uomo, noto in paese come Rosario, è stato multato lo scorso sabato.

“Rosario” si era fermato di fronte a una caffetteria del centro del paese nel Trevigiano per vendere i fiori, quando la Polizia locale lo ha sanzionato. La multa è arrivata intorno alle 22, alla fine del turno di pattuglia degli agenti. L’episodio ha causato lo sconcerto e la solidarietà dei commercianti e dei cittadini per il multato, tanto che è stata proposta una colletta sui social.

L’amministrazione comunale ha giustificato la sanzione dicendo, attraverso il vicesindaco leghista Leonardo Muraro, che Rosario non era in possesso di alcuna certificazione fiscale. Per discutere della vicenda c’è stato persino un incontro a porte chiuse in Comune.