Marcus Rashford è pronto a cominciare la sua avventura da giocatore del Barcellona. L’esterno del Manchester United ha trovato l’accordo con il club blaugrana e nella giornata di domenica è atterrato in città per sottoporsi alle visite mediche e firma il giorno dopo. Ma la sua esperienza spagnola non è iniziata nel migliore dei modi, avendo dovuto posticipare il suo arrivo in tarda serata. “I piani di viaggio di Marcus sono stati stravolti, quindi è stato un po’ stressante, ma lui sarebbe andato a piedi a Barcellona per firmare per loro”, ha dichiarato una fonte dall’Inghilterra.

Il motivo? Gli Oasis. Ma in che senso? No, Rashford non è un fan accanito della band (o meglio, non lo sappiamo) e non ha rinunciato a volare verso la Catalogna per un loro concerto. Ma l’ultimo show all’Heaton Park della band è strettamente collegato a quanto accaduto. Rashford è infatti atterrato a Barcellona domenica sera intorno alle 21:30. L’attaccante è arrivato più tardi del previsto e, curiosamente, arrivava dalle East Midlands. E il motivo sono gli Oasis.

Gli Oasis occupano tutti gli spazi aerei: Rashford “costretto” a due ore di auto

La celebre band dei fratelli Noel e Liam Gallagher ha tenuto l’ultimo concerto all’Heaton Park. Dopo lo show, mentre il tifoso del Manchester City e leggendario chitarrista Noel Gallagher ha deciso di spostarsi in treno, suo fratello Liam, tifoso del City e cantante, è partito con un jet privato verso casa sua nel sud della Francia. Motivo per cui tutti gli spazi aerei del Terminal privato all’aeroporto di Manchester erano occupati e Rashford ha dovuto cercare una soluzione alternativa.

Il calciatore inglese si è così dovuto recare all’aeroporto delle East Midlands, a circa due ore di auto da Manchester, per prendere l’aereo per Barcellona. Il giocatore è atterrato intorno alle 21:30. Nonostante questa piccola disavventura, Rashford è arrivato a Barcellona felice e sorridente e non c’è stata alcuna complicazione. Una fonte vicina al calciatore ha scherzosamente dichiarato: “I piani di viaggio di Marcus sono stati stravolti, quindi è stato un po’ stressante, ma lui sarebbe andato a piedi a Barcellona per firmare per loro. Noel e Liam possono dire però di aver accidentalmente messo i bastoni tra le ruote”.

Appena atterrato a El Prat, Rashford si è diretto in hotel, in quanto questa mattina si sta sottoponendo alle visite mediche alla Ciudad Deportiva. Il club blaugrana poi formalizzerà l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro.