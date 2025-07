Due ragazzi di 17 e 18 anni si sono stati fermati e identificati dopo che si sono arrampicati sulla cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara per scattare delle foto e fare dei video. È successo la sera del 16 luglio e non è la prima volta: lo aveva già fatto a inizio anno il climber Dedelate, personaggio molto seguito sui social. La bravata gli era costata una denuncia per danneggiamento aggravato e invasione di edifici.

La segnalazione al 112 per questo nuovo episodio è arrivata verso le 21.30 e sul posto è subito intervenuta la polizia locale che ha visto fuggire i due ragazzi verso via Bescapè. Dopo un breve inseguimento il 17enne e il 18enne sono stati fermati e identificati. I due avrebbero saltato dai muri degli edifici intorno alla chiesa fino a raggiungerne il tetto per poi arrampicarsi fino in cima. Entrambi, come Dedelante, sono stati denunciati.

Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha commentato l’accaduto: “Robe da matti. La domanda sorge spontanea: ma cosa hanno nel cervello? Mettere a rischio la propria vita per postare una foto della loro ‘eroica impresa’ sui social dimostra non solo disprezzo delle regole e della convivenza civile, ma anche e soprattutto una grande stupidità”.