Il campione del Barcellona è stato attaccato dall'associazione spagnola per quanto accaduto alla festa per i suoi 18 anni, rimasta top secret

“L’Associazione annuncia che intraprenderà azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità“. Si legge così a metà di un comunicato ufficiale dell’Adee (“Associazione delle Persone con Acondroplasia e Altre Displasie Scheletriche con Nanismo”), ente spagnolo a tutela delle persone con disabilità. Il soggetto accusato è Lamine Yamal. Il campione del Barcellona, che spesso fa parlare di sé per le sue giocate in campo, è finito sui quotidiani internazionali con l’accusa di aver ingaggiato delle persone affette da nanismo nel giorno del suo 18esimo compleanno.

La denuncia dell’Adee

“L’Adee condanna e denuncia pubblicamente l’ingaggio di persone con nanismo come parte dell’intrattenimento in occasione della recente festa per il diciottesimo compleanno del calciatore Lamine Yamal – comincia la nota dell’ente spagnolo -. L’Associazione annuncia che intraprenderà azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità, considerando che tali azioni violano non solo la legislazione vigente, ma anche i valori etici fondamentali di una società che aspira a essere egualitaria e rispettosa”.

Poi la spiegazione di quanto accaduto: “In occasione del compleanno del giovane calciatore, figura di spicco dello sport spagnolo, persone affette da nanismo sono state assunte esclusivamente per attività di intrattenimento e promozionali. L’ADEE considera questo tipo di pratica intollerabile perché perpetua stereotipi, alimenta la discriminazione e mina l’immagine e i diritti delle persone affette da acondroplasia o altre displasie scheletriche, nonché di tutte le persone con disabilità”.

“Inaccettabile che nel XXI secolo accada ancora ciò” – A condannare l’accaduto e “rimproverare” Lamine Yamal è stata anche Carolina Puente, presidente dell’ADEE: “È inaccettabile che nel XXI secolo le persone affette da nanismo continuino a essere usate come intrattenimento in feste private, e la cosa è ancora più grave quando questi incidenti coinvolgono personaggi pubblici come Lamine Yamal. La dignità e i diritti della nostra comunità non sono intrattenimento per nessuno, in nessuna circostanza”.

Il compleanno di Yamal – Della festa di compleanno di Lamine Yamal del 13 luglio non si sa in realtà moltissimo. Ai vari invitati sarebbe stato chiesto di non usare smartphone per foto e video e le uniche testimonianze sui social sono quelle dell’account del Barcellona – con il classico post di auguri – e un breve video in cui Yamal canta con Gavi e Balde divertiti. Non si sa chi siano stati i vip invitati, ma l’accusa ufficiale è arrivata direttamente dalla già citata associazione sul proprio sito e in Spagna sta tanto facendo discutere. Da capire adesso se ci sarà una replica del calciatore o del club.