Festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale e il diploma di fine corso. Tutto in poche ore. Non solo il campo, Lamine Yamal è uno tra i tanti protagonisti di Euro 2024. Dopo aver battuto l’ennesimo record della sua (fino ad ora) breve carriera – diventando il calciatore più giovane di sempre a esordire nella competizione – il 16enne spagnolo vince anche a scuola. Come riportato da Marca, infatti, Yamal ha superato l’ESO, l’esame della scuola d’obbligo di secondo grado della Spagna (la prima tappa dell’educazione secondaria che comprende 4 anni scolastici).

Yamal diplomato, la chiamata alla madre

Una notizia che arriva direttamente dal ritiro della Spagna. Le ore passate sui libri durante le partite del gruppo B hanno dato i loro frutti. “Sono appena uscito dalla sessione di allenamento e mi è stato detto che è andato tutto bene. Ho superato gli esami e ora ho il titolo ESO“. Queste le parole di Lamine Yamal alla radio spagnola Onda Cero. La prima telefonata? Ovviamente alla madre. “Gli ultimi voti che ho visto? Se devo essere sincero, li ho visti sul mio telefono e diceva che ero stato promosso, quindi ho chiuso l’app, ho chiamato mia madre e gliel’ho detto.”

Durante il ritiro in Germania, il giovane spagnolo ha rivelato di aver ricevuto diversi messaggi dai suoi compagni di scuola che scherzosamente lo invitavano a studiare piuttosto che giocare alla playstation con il suo grande amico Nico Williams. Yamal ha preso l’impegno seriamente e ha raggiunto l’obiettivo: ora, la testa è solo agli Europei e alla sfida da dentro o fuori contro la Georgia. Chi non vorrebbe vivere la vita di Lamine Yamal?