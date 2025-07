Un infermiere è in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di un paziente. Al centro delle indagini il decesso di un 83enne avvenuto il 5 settembre 2024 nell’ospedale di Argenta, in provincia di Ferrara, dove la vittima era ricoverata nel reparto lungodegenza. L’indagine condotta dai carabinieri di Ferrara ha portato al fermo dell’uomo. Oggi, sabato 12 luglio, il gip di Ravenna, sebbene non abbia convalidato il fermo per non aver riscontrato pericolo di fuga, ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere in considerazione della gravità del quadro indiziario e del pericolo di possibile inquinamento prove.

I dettagli delle indagini sono stati spiegati in una conferenza stampa, tenuta nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, a cui hanno partecipato il procuratore di Ferrara, Andrea Garau, la pm Barbara Cavallo, il comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Ferrara, Luca Treccani, e il comandante del Nucleo carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, Fabrizio Picciolo. Dagli esami eseguiti sul cadavere dell’anziano, i consulenti nominati dalla pm hanno trovato delle tracce di un farmaco: l’Esmeron, un miorilassante che può avere esiti letali e che normalmente è usato per intubare o in casi di emergenza. Nel caso dell’83enne, questo farmaco non rientrava nel suo piano terapeutico e, inoltre, dal carrello delle emergenze mancavano quattro fiale, non riscontrate nemmeno in altri piani terapeutici.

L’inchiesta è partita in autunno in relazione a due morti sospette ma l’ipotesi di reato contestata all’infermiere è solo per l’83enne. C’è anche un secondo filone dell’indagine, che riguarda maltrattamenti, per il quale gli accertamenti sono ancora in corso. L’infermiere, sospettato di utilizzo improprio di farmaci, è in carcere a Ravenna.