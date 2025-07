È stata uccisa a colpi di pistola nella cucina di casa sua a Gurgaon, nell’hinterland di Nuova Delhi, la tennista indiana Radhika Yadav, 25 anni. A spararle è stato il padre, Deepak Yadav, 49 anni, che ha confessato l’omicidio alle autorità. L’uomo ha dichiarato di sentirsi “umiliato” perché dipendeva economicamente dalla figlia, fondatrice di un’accademia di tennis e influencer su Instagram. Radhika aveva disputato 36 partite in singolare e 7 in doppio nel circuito ITF, che fa parte del tennis professionistico. L’ultima apparizione risaliva a marzo 2024, prima di uno stop dovuto a un infortunio alla spalla. La tennista però nel frattempo aveva fondato una sua accademia e il lavoro da allenatrice era diventato il principale impiego.

“Quando andavo a Wazirabad a prendere il latte, la gente mi prendeva in giro dicendo che mi mantenevo grazie a mia figlia — ha raccontato il padre — Questo mi tormentava. Alcuni mettevano in dubbio persino il suo carattere. Le ho chiesto di chiudere l’accademia, ma si è rifiutata“. Secondo la sua ricostruzione, Deepak Yadav avrebbe sparato cinque colpi mentre la figlia era di spalle: tre l’hanno colpita, uno al collo e due alla schiena. “Le ho sparato alle spalle mentre cucinava“, ha ammesso. Radhika è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Gurugram, dove è stata dichiarata morta.

A denunciare l’accaduto è stato Kuldeep Yadav, fratello dell’uomo e zio della vittima. “Era una tennista affermata, vincitrice di molti trofei. Sono sconvolto e non capisco perché sia stata uccisa”. Lo zio ha raccontato alla polizia: “Ho sentito un rumore e sono salito al primo piano, dove abita mio fratello, e una volta entrato in casa ho visto mia nipote Radhika accasciata sanguinante in cucina e una pistola in salotto. Dopo di che io e mio figlio l’abbiamo sollevata e portata in macchina all’ospedale di Gurugram”. Ma non c’è stato nulla da fare.