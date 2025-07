L’ex premier britannico Boris Johnson, che sta trascorrendo le vacanze in Italia con la moglie Carrie e la famiglia, si è fermato per un drink a uno dei tavolini della Piazzetta di Capri e poi a notte fonda ha fatto la sua apparizione in un locale notturno, la taverna all’Anema e Core. L’ex primo ministro si è lasciato trascinare musica dal vivo e, a sorpresa, si è scatenato, con tanto di microfono in mano, sulle note di Sweet Caroline e di Can’t take my eyes off you, rivisitata.