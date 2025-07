Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, a seguito delle sanzioni imposte nei suoi confronti dagli Stati Uniti.

Durante la sua diretta social del venerdì, De Luca ha sottolineato: “Abbiamo appreso che Francesca Albanese, nostra corregionale e relatrice speciale dell’Onu, è stata sottoposta a sanzioni da parte degli Usa, cioè non potrebbe entrare più in America, perché racconta semplicemente quello che sta accadendo a Gaza. Una vergogna – ha aggiunto – La nostra più completa e affettuosa solidarietà a Francesca Albanese, per la sua attività, il suo lavoro. E la nostra solidarietà va anche per una campagna aggressiva, volgare sui social messa in campo contro di lei“.

Le sanzioni statunitensi sono state promosse dal segretario di Stato americano Marco Rubio in seguito alla pubblicazione dell’ultimo rapporto della relatrice speciale, in cui vengono citate aziende statunitensi accusate di trarre profitti dal genocidio a Gaza.