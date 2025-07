“Io credo che con molto meno di quello che è accaduto, un ministro debba andare a casa. Non ci sono santi. Per amor di Dio, può prendersi un altro incarico, tanto qui l’amichettismo non sbaglia mai. Non so, per esempio, Nordio potrebbe andare all’Aci al posto del figlio di La Russa. Sarebbe una buona soluzione e anche più coerente”. Sono le parole amaramente sarcastiche di Pier Luigi Bersani che, ospite di In Onda (La7), commentando lo scandalo che ha colpito il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri.



L’ex ministro riassume la vicenda e sottolinea: “Il problema è più che serio. Adesso si scopre che il ministero della Giustizia ha imbrogliato le carte e ha mentito al Parlamento e alla stampa. E non solo: dopo tutto quello che abbiamo appreso, questo ministro ci spiega come riformare la giustizia secondo il solco sacro di Berlusconi”.

Altrettanto tagliente è il commento di Bersani sull’ultima sortita dell’europarlamentare della Lega ed ex generale Roberto Vannacci, che sui social, parlando delle dimissioni di Carola Rackete dal Parlamento Ue, ha pubblicato un post grondante di body shaming con una foto sulle gambe non depilate dell’attivista tedesca.

“Ma come si fa a parlare di politica con Vannacci – osserva l’ex segretario dem – Lui, glabro e macho, ritiene di essere bello, capito? E poi appartiene pure al circolo ristretto dei geni: lui, Musk, lo statista Mussolini. Ritiene anche di poter dire chi è normale e chi è anormale, rappresenta l’idea della gerarchia tra gli esseri umani. E in giro purtroppo questa idea c’è, anche se limitata a una minoranza piuttosto esigua. Ma viene comunque coccolata e tenuta dentro un’area che, di fatto, sostiene questo governo, perché questi cercano di prendere acqua da tutti gli affluenti”.

E conclude: “Quello di Vannacci è l’affluente più negativo e caricaturale. Ma questa roba c’è. Ecco perché dico che bisogna affrontarla a schiaffoni metaforici, anche nei bar. Quando c’è gente da criminalità politica che pubblica le foto delle gambe non depilate di una donna, siamo molto avanti coi lavori. E qui ci vuole una riscossa dell’umanità e della sensibilità civile, che in questo paese c’è, perbacco. Ragazzi, non si possono sopportare cose del genere, bisogna combattere un po’ e darsi una svegliata”.