Remco Evenepoel non delude le attese e vince la prima cronometro di questo Tour de France, l’unica pianeggiante. Da Caen a Caen, 33 km quasi senza dislivelli che il campione belga ha divorato in 36 minuti 42 secondi. Secondo al traguardo Tadej Pogacar, staccato di appena 16 secondi: lo sloveno alla quinta tappa si prende già la maglia gialla. La cronometro infatti diventa soprattutto una batosta per Jonas Vingegaard: il danese perde oltre un minuto rispetto al suo rivale. Che potesse perdere secondi era scontato, ma questo è già un distacco pesante. È crollato anche Mathieu Van der Poel: ora la nuova classifica generale vede Pogacar davanti a Evenepoel di 42 secondi, con in terza posizione il francese Kévin Vauquelin e Vingegaard staccato già di un minuto e 13 secondi.

Proprio Vauquelin ha sorpreso finora in questo Tour, anche a Caen. Il giovane francese dell’Arkea B&B Hotels si è piazzato quinto a 49 secondi da Evenepoel. Ad oggi sembra l’unico in grado di rappresentare una variabile rispetto al triello composto dal belga, da Pogacar e da Vingegaard. L’altra grande delusione di giornata riguarda infatti Primoz Roglic: la prova contro il tempo doveva essere la sua occasione per dare un primo squillo, invece ha fatto appena due secondi meglio di Vingegaard. E ora in classifica è lontano, dietro anche a Jorgenson e Almeida, che in teoria sono le due seconde punte degli squadroni Lisma e UAE.

L’altra sorpresa in positivo invece parla italiano. All’assenza per ritiro di Filippo Ganna, che avrebbe provato a sfidare Evenepoel per la vittoria, ha sopperito un grande Edoardo Affini. Il 29enne italiano è stato a lungo il leader della crono, prima degli arrivi di Evenepoel e Pogacar. Ha conservato però il podio, insieme ai due campionissimi, staccato di 33 secondi dal belga. La Visma ha scelto Affini nello squadrone che deve affiancare Vingegaard nella missione di riprendersi il Tour: per ora l’italiano sta dimostrando di avere una grande condizione.

La classifica generale del Tour de France dopo la quinta tappa