L’assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha eletto Geronimo La Russa 19 esimo presidente dell’ Aci per il quadriennio 2025-2028. È quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che ” l’associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta nella quale avevano concorso più candidati nel 2012: La Russa infatti ha ottenuto oltre il 78% dei 2.112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto”. L’Aci conta 1,2 milioni di soci e controlla 11 società, incluso il 75% di Sara Assicurazioni e il 100% dell’Autordomo di Monza. Tante le nomine necessarie per riempire i vari consigli di amministrazione.

Quarantacinque anni, Geronimo La Russa è figlio del presidente del Senato, Ignazio. È avvocato, ed è attualmente presidente dell’Automobile Club di Milano oltre checonsigliere del Piccolo Teatro di Milano. Ha già ricoperto la carica di vice presidente dell’associazione. “È per me un grande onore, ha dichiarato, essere stato eletto a guidare l’Aci, un’Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata”.