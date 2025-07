“Le giornaliste sportive italiane sono al limite. A volte sono volgari”: la conduttrice svizzera critica gli outfit delle colleghe

Valentina Maceri, volto della Champions League per l’emittente svizzera BlueSport, ha espresso un giudizio netto sul modo in cui alcune giornaliste sportive italiane si presentano in video, puntando il dito in particolar modo contro le colleghe di Dazn, in questi giorni impegnate negli Usa per la copertura del Mondiale per Club. Alcuni outfit in effetti hanno fatto parlare negli Stati Uniti, come racconta il tabloid inglese The Sun, citando in particolare Eleonora Incardona: “Da un reggiseno sotto un completo elegante a un abito marrone monospalla, scelte che dividono pubblico e critica”.

La conduttrice Maceri, di origini italiane ma da anni attiva in Svizzera e Germania, dove collabora anche per Bild, ha appena pubblicato il suo libro dal titolo provocatorio: “F** Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism“. In questo lavoro, non risparmia critiche al modo in cui il giornalismo sportivo femminile viene interpretato in Italia: “Personalmente – si legge nel libro – direi che il modo in cui le giornaliste si presentano a bordo campo in Italia è talvolta al limite”. Maceri sostiene che l’apparenza talvolta prevalga sulla sostanza e scrive ancora: “Penso che le donne debbano essere sexy, ma sempre con stile e classe. Questo a volte manca in Italia. Qui si applica fortemente il principio che il sesso vende“.

Nel suo libro Maceri non fa riferimenti specifici. Ma in molti hanno associato queste critiche alla squadra delle giornaliste Dazn impegnata negli Usa e composta da Diletta Leotta, Giusy Meloni, Marialuisa Jacobelli e appunto Eleonora Incardona. Il collegamento è rafforzato dalle ultime dichiarazioni di Valentina Maceri, che parlando alla Bild ha menzionato proprio Incardona e ha rincarato la dose: “Si occupa principalmente di DAZN BET, cioè presenta le quote delle scommesse. E lo fa in modo molto sexy. A volte, in modo volgare“.