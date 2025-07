La ragazza è stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove lavorava. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio ma le indagini sono solo all’inizio

Dopo tre giorni di ricerche, è stata trovata impiccata la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità di un parcheggio in località Serranova, a circa un chilometro dal villaggio turistico Meditur di Carovigno (Brindisi) dove lavorava.

La giovane si trovava in Puglia nell’ambito di un progetto europeo con l’università di Bratislava per svolgere uno stage all’interno del villaggio turistico. Le attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Brindisi, sono iniziate sabato, dopo la denuncia di scomparsa da parte dei responsabili della struttura ospitante.

Dalle immagini acquisite dai carabinieri dai sistemi di videosorveglianza, si vedeva la studentessa allontanarsi dalla struttura e imboccare un sentiero. Non aveva con sé né il cellulare né i documenti, ritrovati nella sua camera. Nessuna pista è esclusa dagli investigatori, tra le ipotesi anche il suicidio.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).