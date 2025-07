Scheletro trovato in un torrente a Genova, l’ipotesi che sia di un 54enne scomparso nel 2024

Rinvenuti teschio e torace di un uomo deceduto da anni nel quartiere Molassana. Le indagini su un portoghese scomparso in zona

Dei resti umani, un teschio e il torace, sono stati rinvenuti nel pomeriggio del 7 luglio nel greto del torrente Geirato, nel quartiere Molassana di Genova. Squadra mobile, polizia scientifica e vigili del fuoco si sono recati sul posto dopo l’allarme lanciato da un passante. I resti sono stati recuperati per essere analizzati: la procura ha affidato le indagini alla polizia per provare a dare un’identità al cadavere. I resti comprendono un teschio con tracce di pelle e barba, il torace e la parte superiore del corpo ma non quella inferiore. Dalle dimensioni delle ossa, l’uomo sarebbe stato alto circa un metro e 80. Poco distante è stato trovato anche uno zainetto.

Lo stato dello scheletro lascia presumere che l’uomo sia deceduto da tempo. Gli inquirenti hanno controllato le banche dati delle persone scomparse e le denunce arrivate in tutte le stazioni dei carabinieri della zona e ci sarebbe una possibile corrispondenza. L’ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal pm Alberto Landolfi, è che quei resti possano appartenere a un portoghese di 54 anni.

L’uomo risulta scomparso da gennaio 2024, come aveva denunciato ai militari della stazione di Molassana la fidanza che lo ospitava. La procura, intanto, ha disposto la comparazione del Dna con alcuni effetti personali presenti all’interno dello zaino.