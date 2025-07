Incendi a Sassari e alla Maddalena, fiamme vicino alle case: persone evacuate via mare – Video

Giornata di allerta per gli incendi in tutta la Sardegna orientale dove è scattato il bollino rosso (preallarme). Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che è divampato vicino alle abitazioni. Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l’evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco. Sul posto, coordinati dal Corpo forestale, sono intervenuti l’elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi ed è arrivato anche un Canadair partito da Olbia. Secondo le prime informazioni le fiamme, alimentate e sospinte dal forte vento di maestrale, si sono sviluppate a ridosso del campo sportivo in località Moneta, di fronte all’Isola di Caprera, poco distante dalle case. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di un rogo divampato anche a Sassari.