Tocco sotto e gol decisivo: Roberto Baggio incanta con la 10 sulle spalle. Ma è brasiliano e gioca nel Sao Luiz

Stop in area, tocco sotto con il portiere in uscita e gol. Roberto Baggio segna la rete vittoria nell’1-0 contro i brasiliani ed esulta con la numero 10 sulle spalle. No, nessuno qui è impazzito. E no, non abbiamo nemmeno sognato o immaginato un epilogo diverso della finale dei Mondiali nel 1994 persa dall’Italia contro il Brasile ai rigori. È successo davvero. Ovviamente non parliamo del Divin Codino, ma di un omonimo: Roberto Baggio Ribeiro Da Costa, nato il 10 gennaio del 1996 in Brasile e calciatore del Sao Luiz. Non sappiamo se il padre – vista la nazionalità – abbia deciso di “ringraziare” Baggio per l’errore dal dischetto nella finale citata dando lo stesso nome al figlio. Non sappiamo neanche se al contrario la famiglia apprezzi davvero l’ex calciatore italiano. Ma l’omonimo dell’ex Brescia esiste davvero, gioca in Serie D brasiliana, con la numero 10 sulle spalle.

Il trequartista ha deciso con la sua (bella) rete la sfida tra Sao Luiz e Brasil de Pelotas e in poche ore è diventato virale anche in Italia, vista l’omonimia e le similitudini con il pallone d’oro azzurro. Nessun fenomeno o prodigio del calcio brasiliano, sia chiaro. Baggio ha giocato sempre in categorie minori nel proprio paese ed è uno dei calciatori più rinomati in Serie D brasiliana. A 29 anni diventa complicato pensare che possa arrivare ad altissimi livelli, ma intanto il Divin Codino brasiliano incanta i tifosi con dribbling, tunnel e tocchi sotto a tu per tu con i portieri. E domenica ha scritto una pagina di storia del club, segnando dopo 15″ dall’inizio del secondo tempo e decidendo una sfida importante per i suoi.

Il profilo social – Calciatore chiaramente sconosciuto a molti, basta andare sul suo profilo Instagram per saperne qualcosa in più. Roberto Baggio Ribeiro è sposato, credente (cita spesso passi biblici nei suoi post o stories) e condivide tanto del suo lavoro nel profilo personale. Baricentro basso, grande equilibrio del corpo e tecnica da brasiliano vero. Nella categoria in cui gioca riesce a far la differenza, ma parliamo di quarta serie in Brasile. Il suo nome però l’ha reso ‘famoso’ anche dall’altra parte del mondo.