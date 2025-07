Decine di bambine sono morte: erano in vacanza a camp Mystic, sulle rive del fiume Guadalupe. Il suo livello è cresciuto molto rapidamente in pochissimo tempo

Da sei giorni la pioggia cade incessantemente su alcune zone del Texas, dove i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per cercare superstiti o, più probabilmente, altre vittime dell’alluvione che ha travolto la contea di Kerr. Sono 82 i morti, e tra loro ci sono 28 bambine: erano tutte ospiti del centro estivo Camp Mystic, spazzato via dal fiume Guadalupe, esondato e salito di due metri in due ore. Un dramma a cui si aggiunge quello delle persone che non sono ancora state ritrovate, 41, tra cui dieci ragazzine e un’animatrice. Anche il direttore del campeggio e proprietario storico, Dick Eastland, è morto mentre cercava di salvare i campeggiatori, come ha raccontato suo nipote sui social media sabato.

Intanto nuove piogge hanno già iniziato a ingrossare i corsi d’acqua nella contea già flagellata dal disastro e il governatore Greg Abbott ha affermato che le inondazioni improvvise continuano a rappresentare un pericolo per diverse zone dello Stato, poiché sono previste “precipitazioni più intense”. Tanto che l’allerta è stata prorogata almeno fino alle 20 (le 2 in Italia). In alcune località sarà il sesto giorno di pioggia consecutivo. Secondo il Servizio Meteorologico di Austin, in Texas, le precipitazioni di oggi potranno far cadere dai 5 a 10 centimetri di pioggia in un breve lasso di tempo, in alcune zone fino a 25 centimetri. Difficile individuare con esattezza dove si verificheranno le tempeste, ma “le precipitazioni saranno molto intense durante i rovesci e i temporali più intensi”, nota il Servizio Meteorologico Nazionale. “Qualsiasi ulteriore forte pioggia sulle aree più colpite negli ultimi giorni porterà a un rapido deflusso e a inondazioni improvvise”, ha aggiunto il servizio meteorologico.