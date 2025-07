Ancora delusione in casa Ferrari sia per il pilota monegasco che per il britannico, fuori dal podio nel GP di casa dopo undici anni

“Non sono contento, ma è stata una mia decisione. I primi due settori per me erano asciutti e il terzo invece era molto bagnato. Pensavo che col sole la pista si asciugasse in fretta, ma non è stato così. Quindi ho sbagliato la scelta”. È uno Charles Leclerc deluso, cupo in viso dopo il GP di Silverstone. Non potrebbe essere altrimenti dopo il quattordicesimo posto, che visti i tanti ritiri vuol dire penultima posizione. Peggio ha fatto soltanto Yuki Tsunoda.

Leclerc si è però soffermato anche su quanto accaduto dopo, con la sua monoposto che non ha reso come ci si aspettava, non permettendogli la rimonta. “La cosa che mi preoccupa di più è il passo. Da quel momento in poi non c’era proprio su di me, perché Hamilton credo che andava abbastanza forte, molto più forte di me – ha dichiarato il pilota Ferrari – Da qualche gara faccio un assetto abbastanza estremo che paga sull’asciutto, pensavo che pagasse ancora di più sul bagnato. Ma ho avuto la mia risposta”.

Le parole di Hamilton – Non deluso quanto Leclerc, ma anche Lewis Hamilton ha espresso rammarico per la gara disputata. Il pilota britannico non è andato sul podio a Silverstone dopo averlo fatto per undici anni consecutivi. “La macchina non riesce mai a star ferma e vorremmo che lo facesse un po’ di più. Nelle curve a bassa velocità diventa molto difficile da far curvare. È anche difficile trovare bilanciamento, cerchi sempre di cambiare qualcosa ma è molto complicato. A livello di strategia alla fine abbiamo perso diverse posizioni, tre o quattro e questo ha reso la nostra gara molto più dura, ma abbiamo guadagnato dei buoni punti”.

“Non si può più frenare”: la polemica di Piastri – In casa McLaren c’è invece un Lando Norris al settimo cielo per la vittoria nel GP di casa, ma un Oscar Piastri arrabbiato. Il pilota australiano aveva infatti tutte le carte in regola per vincere a Silverstone, ma la penalità ha compromesso la sua gara per una frenata giudicata non regolare in regime di Safety Car. “Non voglio dire molto, mi sono messo da solo nei guai, ma andiamo avanti. A quanto pare non si può più frenare dietro la Safety. L’avevo fatto anche prima, ma non voglio dire altro prima che mi cacci nei guai”.