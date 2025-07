“Io ho detto quella che è la verità perché l’autore del bozzetto non ha mai negato che le dodici stelle erano le stelle che cingono la testa della Madonna e che sono le dodici tribù di Israele. Che poi altri la vogliano interpretare in un’altra maniera, ma è non vedo perché negarlo è come negare che ci sono le chiese”. Lo ha detto alcuni giorni fa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea annuale di Assarmatori. Parlando con i cronisti, il vicepremier è tornato sul suo post relativo alle origini della bandiera Ue. Post che ha sollevato critiche e commenti ironici, compresa una segnalazione su X di affermazione non vera. “Le radici cristiane dell’Europa sono incontrovertibili, come nessuno nega anche che la storia europea sia stata anche illuminista che fa parte della nostra identità europea. Infatti nessuno sa spiegare cosa siano le dodici stelle, basta andare in Piazza di Spagna a Roma. Poi io non voglio imporre niente, poi si può dire anche il contrario e dire che Gesù Cristo è morto di freddo. Che poi questa non sia nella versione ufficiali questo è anche vero ma io dico quello che è. Lo spirito del bozzettista era quello”.