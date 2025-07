Ecco Jonathan David, ma la Juventus non si ferma. Saranno domani le visite mediche del canadese che in Francia, con la maglia del Lille, ha fatto benissimo. Anzi, meglio di lui, nei 5 anni di permanenza in Ligue 1, c’è stato solo Mbappé (111 gol contro 87). Da qui i bianconeri ripartiranno per una rivoluzione in attacco che nei piani sarà importante. E che al centro pone il dilemma di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 ma in vetrina. Non è un separato in casa, il serbo. Ma di certo la sua situazione è quella che al momento blocca il mercato in entrata per un’altra punta, Victor Osimhen, che è in cima alla lista dei desideri. E che a Napoli, questo sì, separato in casa lo è davvero.

Osimhen e Vlahovic, destini simili

La cosa è proprio questa: Osimhen e Vlahovic in qualche modo sono i due giocatori potenzialmente molto desiderati da altre squadre, ma non da quelle in cui effettivamente giocano. Perché il Napoli ha fatto una scelta lo scorso anno e intende rispettarla, con il nigeriano che partirà per il ritiro di Dimaro ma che probabilmente nemmeno si allenerà con il resto del gruppo. Aspetta la giusta proposta per partire: ha una clausola di svincolo da 75 milioni di euro e il Napoli intende incassare per poter ulteriormente finanziare il suo (importante) mercato in entrata. Non si esclude un ritorno di fiamma dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, la cui offerta da 25 milioni di euro netti a stagione era stata declinata perché arrivata prima del Mondiale per Club, che Osimhen non voleva giocare. Ma è soprattutto la Juve a trattare: spinge per avere il sì del giocatore prima di andare a parlare nei dettagli con De Laurentiis, che non è mai facile.

L’arrivo del nigeriano a Torino, però, è condizionato dalla partenza del serbo da Torino. E il nodo è questo: Vlahovic era stato acquistato nel gennaio 2022 per circa 85 milioni di euro dalla Fiorentina. Con un contratto di tre anni e mezzo. A bilancio, il valore del suo cartellino è di 24 milioni di euro: servirà questa cifra per non generare una minusvalenza, ma la Juve conta di incassarne molti di più. Non è semplice: anche lo scorso anno, tra tutte le competizioni, ha segnato 17 reti e non si può comunque considerare un risultato del tutto soddisfacente. Ha 25 anni, quindi ha comunque delle prospettive davanti a sé, ma in bianconero sente che il suo tempo sia probabilmente finito.

Le possibilità che il suo mercato sia in Italia, però, sono residuali: se si dovessero aprire le porte della Premier League, le valuterebbe con grande interesse, ed è da lì che aspetta segnali. Juventus (che intanto tratta con il Psg per la permanenza di Kolo Muani) e Napoli sono in attesa. Di Vlahovic e pure di Osimhen. Due stelle che vivono con le valigie quasi pronte. Con un mercato tutto da scoprire.