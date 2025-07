Stava andando in bicicletta con suo marito per un tour sulle Colline del prosecco, a Bigolino di Valdobbiadene (Treviso), quando è rimasta coinvolta in un grave incidente con un camion. È successo martedì a una turista americana di 64 anni, portata in elisoccorso all’ospedale Cà Foncello di Treviso in condizioni critiche. Lo riporta Il Gazzettino.

L’incidente è avvenuto lungo via Erizzo, all’altezza del civico 314, sotto gli occhi del marito che ha visto la donna cadere ed essere trascinata per una cinquantina di metri dal mezzo pesante. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza del Suem di Montebelluna e l’elisoccorso del Suem 118 decollato da Treviso, che hanno velocemente intubato la 64enne. Intanto, sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.