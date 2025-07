Blitz degli anarchici a Torino nella zona della Rai. Un gruppo di militanti ha dato vita a una dimostrazione nei pressi dell’Auditorium e della sede di via Verdi, compiendo anche alcuni atti vandalici. Questa mattina davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia si era formato un presidio in occasione dell’apertura del processo a 19 imputati per alcuni disordini che si erano verificati nel capoluogo piemontese il 4 marzo 2023 durante un corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto.