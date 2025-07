Aste giudiziarie pilotate con immobili fatti aggiudicare per prezzi irrisori. Tutto ovviamente in cambio di tangenti. È il meccanismo scoperto e interrotto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma e della compagnia di Velletri che hanno arrestato tre persone, poste ai domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari. Gli indagati- in concorso tra loro – rispondono dei reati di corruzione e turbata libertà degli incanti.

L’operazione, condotta dalle Fiamme gialle e coordinata dalla Procura ha svelato le irregolarità commesse nell’ambito delle vendite giudiziarie immobiliari, da parte di alcuni curatori fallimentari e professionisti delegati. Le indagini hanno fatto emergere così l’esistenza di un “consolidato sistema illecito basato su rapporti collusivi tra gli indagati e i professionisti incaricati delle aste giudiziarie”. Questi ultimi, violando i doveri connessi al loro ruolo di pubblici ufficiali, pilotavano le aggiudicazioni a favore di soggetti compiacenti, riconducibili all’organizzazione. Secondo quanto emerso dalle aste venivano esclusi potenziali offerenti, con aste non pubblicate e aggiudicazioni a prezzi irrisori rispetto al valore reale degli immobili. Emblematico il caso della vendita di un bene del valore di oltre 700.000 euro, aggiudicato per soli 27.000 euro, dietro il pagamento di una tangente in contanti da 40.000 euro da parte di un cittadino di nazionalità indiana.

Gli indagati, per abbattere progressivamente il valore della base d’asta, hanno falsamente attestato l’esecuzione di ben 17 aste pubbliche mai effettivamente svolte. L’obiettivo era quello di permettere la partecipazione esclusiva del soggetto corrotto, l’unico che era a conoscenza della vendita all’incanto. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso le sedi societarie e le abitazioni dei soggetti coinvolti, sono state rinvenute macchinette conta-soldi e circa 30.000 euro in contanti, ritenuti parte del sistema illecito.