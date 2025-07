L'episodio risale ai tempi dell'Inter, in particolare alla stagione 2003/04: il brasiliano arrivò in ritardo all'allenamento e il tecnico lo rimandò a casa

“Provo a chiamare Adriano sempre, soprattutto quando compie gli anni, ma non mi risponde. L’ho proprio ferito, l’ho ferito tanto”. Alberto Zaccheroni torna a parlare della sua esperienza all’Inter e nello specifico dell’attaccante brasiliano, espressione massima del “chissà cosa sarebbe stato se…” in quegli anni. Stagione 2003/04, Zaccheroni subentra a Hector Cuper sulla panchina nerazzurra a ottobre 2003. A fine anno si classifica al quarto posto, portando i nerazzurri in Champions prima di dimettersi. Ma durante quell’annata accade un evento che ha segnato l’allenatore italiano ed evidentemente anche Adriano.

Adriano arriva in ritardo all’allenamento e Zaccheroni lo rimprovera, poi lo manda a casa. Ospite al Premio Azeglio Vicini, ai microfoni di RTV, il tecnico ripercorre quell’episodio: “Non gli permisi di svolgere l’allenamento. Io sapevo che la sera prima aveva fatto baldoria e gli dissi: ‘Premetto che non sono arrabbiato, sono solamente deluso. Oggi i compagni sono lì che ti aspettano per iniziare l’allenamento e sei arrivato cinque minuti in ritardo e per questo non è giusto che ti alleni con loro. Adesso torni a letto e domattina se hai voglia di allenarti arrivi in orario‘”.

La reazione di Adriano è inaspettata: “Si mise a piangere e mi disse che non l’avrebbe più fatto. Da quel momento si caricò la squadra sulle spalle. Vinceva le partite quasi da solo“. Zaccheroni ha dichiarato di averlo fatto per aiutarlo ed effettivamente Adriano da quel momento cambiò marcia. Nonostante ciò, il brasiliano si è “legato al dito” quell’evento lì al punto da ignorare Zaccheroni per il resto della sua vita. “Mi piange il cuore che sia ancora arrabbiato con me perché tutti gli anni provo a chiamarlo, soprattutto quando compie gli anni, ma non mi risponde. L’ho proprio ferito, l’ho ferito tanto. Io spero sempre che un giorno o l’altro mi venga a trovare“.