Scontro acceso a Coffee break (La7) tra il deputato di Avs, Angelo Bonelli, e il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, sul tema dell strategie del governo Meloni in materia di energia. Il confronto parte dall’ingresso dell’Italia nell’Alleanza Nucleare, avvenuto ieri, in linea con la volontà dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di rilanciare il nucleare. Alla recente Assemblea di Confindustria a Bologna, la premier ha infatti ribadito la necessità di “riprendere il cammino del nucleare puntando sulle tecnologie più innovative e sui mini-reattori”. Una scelta che va però in direzione contraria rispetto ai due referendum abrogativi con cui l’Italia, nel 1987 e nel 2011, ha detto no all’energia nucleare.

Bonelli si mostra totalmente scettico: “Il punto è che nel nostro paese dobbiamo decidere cosa fare e ancora non si è deciso nulla, al di là del disegno di legge sul ritorno nucleare che è un po’ fuffa, perché indica una strada però non dice chi è che paga. Ricordo che il nucleare costa tantissimo: in media, installare un reattore nucleare da 1 gigawatt richiede 11 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di cifre enormi. Oggi il Pun, cioè il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, sta a 120-125 €/MWh. Il vero problema – sottolinea – è che non si vuole fare un salto di qualità: il sistema attuale garantisce profitti enormi alle società energetiche che acquistano e distribuiscono gas. In tre anni hanno fatto oltre 70 miliardi di euro di utili con le bollette di famiglie e imprese, che sono raddoppiate nonostante il calo del prezzo del gas”.

Nevi, come prevedibile, difende la linea del governo: “Questo è un Paese complicato, in cui si formano comitati che Bonelli puntualmente spalleggia ogni volta.”

Bonelli non ci sta e reagisce: “Siete specialisti anche voi. Siete contro il nucleare e nella Tuscia avete organizzato un movimento contro il deposito delle scorie radioattive. Alla Totò proprio“.

Nevi scoppia a ridere e continua: “Dobbiamo avere anche il nucleare, quindi abbiamo fatto una scelta, realizzando un progetto di rinserimento dell’Italia nel programma nucleare. Ci vorrà del tempo, ma lo abbiamo fatto”.

“Quanto costa il nucleare a megawattora?”, incalza Bonelli.

“Questo poi lo vedremo”, risponde il parlamentare di Forza Italia.

“Come poi lo vedremo? – replica deputato di Avs – Lo devi dire agli italiani”.

A questo punto, il conduttore Andrea Pancani chiede poi a Nevi se ci sarà un nuovo referendum per consultare i cittadini, visto che nei due precedenti l’opinione pubblica si è espressa chiaramente contro il nucleare.

“Ci sarà se qualcuno lo promuove – risponde Nevi – Non è che ci vuole per forza.”

“Ma pagheremo davvero meno l’energia elettrica?”, iniste Pancani.

“Nel lungo periodo sicuramente sì – afferma Nevi – Non a caso sono tutti d’accordo sul nucleare, tranne Bonelli e pochi altri“.

Bonelli ribatte: “I dati dell’Agenzia internazionale dicono che il nucleare è l’energia più costosa. Non capisco perché dobbiate venire qui a raccontare bugie. Io penso che non sia onesto verso chi ci sta guardando. È l’energia più cara: 170 euro a megawattora, chiaro? Non capisco perché dobbiamo chiedere più soldi agli italiani raccontando bugie, anche perché non siete nemmeno capaci di tassare chi fa profitti enormi per ridistribuire questa ricchezza tra famiglie e imprese.”