Nel 2024 rimase senza contratto professionistico e stava per dire addio al ciclismo per dedicarsi a un'attività turistica: adesso ha trionfato ai tricolori di Gorizia

“Avevo due scelte: o smettere o continuare con la realtà di Swatt Club”. Qualche mese fa Filippo Conca era vicinissimo al ritiro. Il motivo? Non aveva un contratto con nessuna squadra professionistica. Non lo ha nemmeno adesso, ma grazie allo Swatt Club è incredibilmente diventato campione italiano a Gorizia nella giornata di domenica 29 giugno. “Sono stati mesi difficili dopo essermi ritrovato senza contratto alla fine dell’anno scorso. Aspettavo questo Campionato italiano da ottobre, mi sono dedicato un po’ al gravel perché sarebbe stato difficile arrivare pronti senza competizioni”, ha proseguito Conca che ha battuto in volata Alessandro Covi, tra i favoriti per la vittoria finale.

Sono arrivati in cinque in volata, ma a spuntarla è stato Conca, che a fine gara è scoppiato in lacrime, conscio dell’impresa appena compiuta. Dietro di loro Jonathan Milan, che ha tentato il tutto per tutto per rientrare e giocarsi la vittoria. Conca non aveva mai vinto tra i professionisti: nel 2022 si piazzò al quinto posto in una tappa della Vuelta 2022. Lo scorso anno, terminata la stagione con la Q36.5, pensava al ritiro per dedicarsi interamente a un’attività turistica sul Lago di Como. Poi la sfida Swatt Club, squadra amatoriale che accoglie i ciclisti senza contratto. La squadra non è autorizzata a partecipare a gare professionistiche tranne il campionato italiano, dove tutti i corridori élite possono partecipare. E Conca ha partecipato, convinto di poter dire la sua, portando alla fine a casa una vittoria incredibile.

Il suo miglior risultato stagionale prima dei campionati italiani era stato un terzo posto nella The Traka 200 in Spagna. Poi aveva chiuso all’ottavo posto il Giro della Provincia di Biella. E adesso? Qualche squadra offrirà un contratto a Conca? “Non so cosa succederà ora, so che è un terremoto per il ciclismo italiano una vittoria di un club, ma io mi sento solo di ringraziare chi è stato al mio fianco in questo periodo difficile”.