Poliziotti infiltrati in Potere al popolo, la denuncia in Senato: “Ora vogliamo risposte per il Paese”

“Abbiamo le prove. Siamo stati infiltrati negli ultimi 8 mesi da cinque agenti di polizia in quattro differenti città italiane a partire dalle nostre organizzazioni giovanili e studentesche. Ora vogliamo risposte, ma non per noi, ma per il Paese”. Questa è la denuncia che militanti assieme a Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al popolo, hanno riportando in una conferenza stampa, promossa dal senatore di AVS Peppe De Cristofaro e che ha visto la partecipazione anche del dem Arturo Scotto e della 5 Stelle Gilda Sportello. La conferenza stampa è stata sostenuta anche da un presidio di Cambiare rotta, l’organizzazione giovanile del partito politico, fuori da Palazzo Madama. La denuncia è sostenuta da un’inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage. Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage: “La mia sensazione è che avremo altre sorprese sia sulla vicenda Paragon ma anche sulla vicenda dell’infiltrazione in Potere al popolo”.