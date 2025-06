Ottenuto lo stop ai bombardamenti sull’Iran, Donald Trump paga il pegno all’alleato. “Sono rimasto scioccato nell’apprendere che lo Stato di Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti più grandi della storia ed è fortemente guidato da Bibi Netanyahu, sta continuando la sua ridicola caccia alle streghe contro il suo Primo Ministro in tempo di guerra”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post sul social Truth, in cui esprime pieno sostegno al premier israeliano, che in patria è a processo per tre casi di corruzione. Netanyahu ha fermato i raid solo dopo l’attacco americano a Teheran e solo perché così voleva il presidente degli Stati Uniti, che ora difende l’alleato mediorientale dal principale pericolo che lo attende in patria.

“Bibi ed io abbiamo appena attraversato l’inferno insieme combattendo un nemico di Israele di lunga data, tenace e brillante, l’Iran, e Bibi non avrebbe potuto essere migliore, più acuto o più forte nel suo amore per l’incredibile Terra Santa. Chiunque altro avrebbe subito perdite, imbarazzo e caos!”, prosegue Trump con il suo consueto linguaggio colorito e informale, infarcito di rimandi e suggestioni beliche. “Bibi Netanyahu è stato un guerriero – lo elogia il tycoon – come forse nessun altro guerriero nella storia di Israele, e il risultato è stato qualcosa che nessuno pensava possibile, la completa eliminazione di una delle armi nucleari potenzialmente più grandi e potenti al mondo, e sarebbe successo presto! Stavamo combattendo, letteralmente, per la sopravvivenza di Israele, e non c’è nessuno nella storia di Israele che abbia combattuto più duramente o con più competenza di Bibi Netanyahu”.

Poi il tycoon entra nel merito: “Nonostante tutto questo, ho appena saputo che Bibi è stato convocato in tribunale lunedì per il prosieguo di questo lungo processo (sta subendo questo ‘orrore’ da maggio 2020 – inaudito! È la prima volta che un Primo Ministro israeliano in carica viene processato), a sfondo politico, ‘riguardante sigari, una bambola Bugs Bunny e numerose altre accuse ingiuste’ allo scopo di arrecargli un grave danno”.

“Una simile caccia alle streghe – chiosa Trump – per un uomo che ha dato così tanto, è impensabile per me. Merita molto di meglio, e lo merita anche lo Stato di Israele. Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere annullato immediatamente o dovrebbe essere concessa la grazia a un Grande Eroe, che ha fatto così tanto per lo Stato. Forse non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare in migliore armonia con il Presidente degli Stati Uniti, con me, di Bibi Netanyahu. Sono stati gli Stati Uniti d’America a salvare Israele, e ora saranno gli Stati Uniti d’America a salvare Bibi Netanyahu. Questo paradosso della ‘Giustizia’ non può essere permesso!”.

Il governo israeliano ha accolto con favore l’appello di Trump. Il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, ha scritto su ‘X’ che “Israele è davvero uno Stato indipendente e sovrano, ma il presidente Trump ha assolutamente ragione: è ora di annullare l’assurdo processo che il deep State ha inventato nel tentativo di mettere in atto un colpo di stato contro la democrazia. Una riforma urgente del sistema giudiziario è d’obbligo”. “Il presidente Trump ha ragione: è ora di annullare il processo”, gli ha fatto eco su ‘X’ il ministro della Cultura Miki Zohar, sostenendo che le accuse contro il premier “stanno comunque crollando”. Il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha affermato che “anche se mi piacerebbe vedere Netanyahu continuare a contrastare l’accusa politica nel processo, questo spettacolo ci è costato da tempo la sicurezza dello Stato”.

Un sussulto arriva, invece, dal fronte opposto. “Siamo grati al presidente Trump, ma il presidente non dovrebbe interferire in un processo legale in un Paese indipendente”, ha dichiarato il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid, aggiungendo che presume che intervenire nei problemi legali di Netanyahu sia una forma di “compensazione” da parte di Trump, “perché piegherà (Netanyahu) sulla questione di Gaza, per porre fine alla guerra”.