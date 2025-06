L'attaccante francese ha accusato il suo ex club di molestie morali per averlo "costretto" a lasciare Parigi prima del suo rinnovo nel 2023. Esiste anche il precedente di una calciatrice

Per rivederlo in campo dopo il ricovero in ospedale e il recupero graduale, bisognerà attendere gli ottavi di finale (se il Real dovesse qualificarsi), ma Kylian Mbappé sta giocando una (lunga) partita anche fuori. Parliamo della guerra ormai aperta tra l’attaccante e il Psg. Come riferito dall’AFP, la procura di Parigi ha annunciato che martedì è stata aperta un’inchiesta giudiziaria contro ignoti per molestie morali a seguito di una denuncia presentata da Kylian Mbappé contro il Paris Saint–Germain. Sono stati nominati due giudici istruttori per indagare sulle accuse dell’attaccante del Real Madrid. Mbappé ha presentato una denuncia a Parigi il 16 maggio per molestie morali e tentata estorsione, denunciando in particolare il suo trattamento dopo esser stato inserito nel “loft” del Psg nell’estate del 2023.