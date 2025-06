Problemi alimentari e infezione virale: Mbappé preoccupa il Real Madrid

L’avventura del Real Madrid nel Mondiale per Club non è iniziata nel migliore dei modi. La formazione allenata da Xabi Alonso ha infatti pareggiato per 1-1 nel match contro l’Al Hilal, con Valverde che ha anche fallito un rigore nei minuti finali. Una prova opaca e in cui Blancos hanno faticato anche a causa dell’assenza di Kylian Mbappé, attaccante francese e stella del club madrileno. A sorpresa Mbappé non è nemmeno stato convocato e in tanti si sono chiesti il motivo visto che fino a poche ore prima sembrava essere a disposizione.

A parlarne è stato Xabi Alonso nel post gara ma anche il noto quotidiano Marca. Il giornale spagnolo ha spiegato che la stella francese ha dovuto saltare tutte le attività con la squadra negli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni e ansia nel club. Il motivo è una forte infezione virale non ancora risolta da Mbappé, che negli ultimi giorni pare aver avuto anche problemi alimentari, nutrendosi soltanto di frutta fresca ed energy drink, con i medici attenti a monitorare per la maggior parte della giornata. “Aveva un forte raffreddore, credo non abbia mai lasciato la stanza dell’hotel”, ha dichiarato Federico Valverde nel post partita contro l’Al Hilal.

Non ha preferito sbilanciarsi nemmeno Xabi Alonso. L’allenatore madrileno ha parlato così di un possibile recupero del campione francese per la prossima partita: “Ha avuto un’infezione virale piuttosto seria. Valuteremo nei prossimi giorni se potrà essere della partita”. E intanto i tifosi attendono buone notizie e sperano di rivedere l’ex PSG in campo prestissimo, magari già nella prossima partita contro il Pachuca. Fonti interne, però, parlano di una condizione fisica non decisamente buona, aggravata da un’infezione virale che ha costretto lo staff medico dei blancos a mantenere il massimo riserbo.