“Per me il football è uno dei grandi piaceri“. È solo una delle tante frasi che Pier Paolo Pasolini ha dedicato al calcio. L’amore per questo sport lo si ritrova nei suoi scritti, nelle sue poesie, nei reperti storici. Ma Pasolini voleva qualcosa d’indelebile: una squadra di calcio. Motivo per cui nel 1914 nacque la S.A.S. (“Società Artistico Sportiva”) Casarsa. E dopo 101 anni continua ancora l’attività del club oggi in Promozione.

Sabato 28 giugno infatti si terrà a Casarsa della Delizia con fischio d’inizio alle ore 17 al Centro Sportivo comunale un omaggio a Pier Paolo Pasolini. A sfidarsi saranno la S.A.S. Casarsa, la squadra di cui il poeta inventò lo stesso nome, e l’A.S. Velasca, un singolare club artistico fondato a Milano nel 2015 dall’artista Wolfgang Natlacen. La partita si svolgerà per celebrare i dieci anni dalla fondazione dell’A.S. Velasca. Il club, che oggi gioca in Terza Categoria, è stato definito dalla FIFA come ‘il club più artistico del mondo’. Il motivo? Ogni stagione, alcuni artisti internazionali ridisegnano divise, accessori e grafiche, trasformando il Velasca in un progetto artistico in continua evoluzione, qualcosa di unico nel calcio contemporaneo, come raccontato di recente dal fattoquotidiano.it. Sarà quindi una giornata in cui arte e letteratura si uniranno al pallone. Come amava Pasolini

Nel 2024 la S.A.S. Casarsa ha compiuto 100 anni dalla sua fondazione sotto la presidenza di Andrea Brait che guida ancora il club. La partita del 28 giugno – promossa dalla SAS Casarsa in collaborazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini e con il sostegno della Pro Casarsa della Delizia Aps e il patrocinio della Città di Casarsa della Delizia – sarà appunto seguita da momenti conviviali aperti alla cittadinanza, tra cui una cena su prenotazione e una festa con DJ set pensata per coinvolgere giovani, ex calciatori, appassionati e tutta la comunità casarsese.

Il programma prevede anche altre attività nella giornata di domenica 29 giugno, con una visita guidata al Centro Studi Pier Paolo Pasolini a cura del presidente Marco Salvadori.

A conclusione dell’intensa giornata pasoliniana, verrà ricordato anche un altro poeta-calciatore nato a Casarsa e indimenticato campione di Serie A che giocò con Napoli e Padova: Ezio Vendrame. Negli spazi del Bar Agli Amici, in piazza a Casarsa, sarà proiettato un raro documentario televisivo a lui dedicato. Vendrame, come Pasolini, ha militato — seppur in annate differenti — nelle file della S.A.S. Casarsa, a testimonianza di un legame autentico con il territorio e con il calcio come espressione popolare e culturale. Un gesto che intende rinnovare il dialogo tra sport, cultura e memoria, nel solco dell’eredità pasoliniana. Gli appuntamenti si concluderanno venerdì 4 luglio alle 18 al Centro Studi pasoliniano con un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del libro “Pasolini. Una vita straordinaria”, dove l’autrice Annalisa Bruni dialogherà con la curatrice Rosella Lisoni.