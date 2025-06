Mentre la sanità emiliana è in lutto per la morte di Gabriele Molteni, 45 anni, direttore dell’Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. L’odio no vax urla insulti contro il primario che si era impegnato in prima fila per far comprendere l’importanza dei vaccini durante la pandemia. “Non ci sono alternative – aveva scritto in un post pubblicato durante il periodo della pandemia -. Chi non vuole vaccinarsi è un deficiente”. Il medico è stato vittima di insulti e frasi denigratorie sui social. “Che esca di scena un odiatore seriale, un medico che pensa di disporre della vita e del corpo degli altri, non può che far bene al mondo intero. Caro Molteni, adesso puoi vaccinare in massa i dannati dell’inferno. Avrai lavoro per l’eternità”. E altri commentano: “Il karma lo ha travolto a 45 anni”.

Nato a Sassuolo (Modena), il professor Molteni si era laureato in Medicina e chirurgia e poi specializzato in Otorinolaringoiatria in Unimore. “La scomparsa troppo precoce del professor Molteni – lo ricorda Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico di Sant’Orsola – rappresenta un lutto difficile da accettare anche per il Policlinico di Sant’Orsola che si stringe al dolore della famiglia in un forte e sentito abbraccio. Vogliamo ricordando il professionista appassionato, scrupoloso e capace che ha guidato con professionalità e impegno la sua Unità operativa fino all’ultimo momento”.

“La scomparsa di questo giovane professionista, stimato da tutti è una tragedia per la quale anzitutto desideriamo esprimere il nostro più profondo cordoglio agli amici e ai famigliari. Il professor Molteni è cresciuto professionalmente e Modena, prima come studente poi come specializzando al Policlinico e, infine come medico contrattista sia al Policlinico sia sul territorio prima di seguire i propri maestri in sedi altrettanto prestigiose. mancherà a tutti”, hanno aggiunto Luca Baldino e Mattia Altini a nome delle Direzioni di Aou e Ausò di Modena.