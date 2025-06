La tragedia in via Bandiera. I militari hanno notato le fiamme durante un servizio di controllo. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, il ritrovamento del cadavere. Inquirenti al lavoro per ricostruire l'origine del rogo e identificare la vittima

Una scena agghiacciante quella che si sono trovati di fronte i soccorritori ieri sera, martedì 24 giugno, in un parcheggio di via Bandiera a Sesto San Giovanni. Un incendio, divampato poco prima delle 22, ha completamente distrutto tre automobili. Una volta spente le fiamme, all’interno dell’abitacolo di uno dei veicoli è emerso il cadavere carbonizzato di un uomo.

A lanciare l’allarme sono stati, quasi per caso, i Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Una pattuglia, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, stava transitando in zona quando ha notato il fuoco levarsi dall’area di sosta. Immediata la chiamata alla centrale operativa. In pochi minuti, in via Bandiera sono confluiti i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso del 118. I pompieri hanno lavorato per domare e spegnere l’incendio che aveva ormai avvolto tre vetture. È stato durante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che è avvenuto il ritrovamento del corpo all’interno di una delle auto.

Sull’episodio indagano ora i militari dell’Arma, che dovranno fare luce su una vicenda che al momento presenta molti lati oscuri. I Carabinieri stanno lavorando sulla scorta dei rilievi tecnici effettuati dai Vigili del Fuoco per ricostruire con esattezza l’origine del rogo e per capire come si siano innescate e propagate le fiamme. Al momento, spiegano gli inquirenti, non si esclude nessuna ipotesi. Si lavora per capire se si sia trattato di un incidente, di un atto doloso o, come suggerisce una delle piste al vaglio, di un gesto volontario. Le prossime ore saranno cruciali per le indagini. Il primo passo sarà quello di dare un nome alla vittima, per poi poter ricostruire le sue ultime ore di vita e capire cosa possa essere accaduto in quel parcheggio alla periferia di Milano.