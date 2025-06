L'allenatore, per risultare residente in Arabia Saudita (e non pagare le imposte in Italia), deve rimanere nel paese almeno fino al 2 luglio

Stefano Pioli non è più ufficialmente l’allenatore dell’Al Nassr: ad attenderlo c’è adesso la Fiorentina. Tutto come ci si aspettava già da qualche settimana. Ciò che però ha spiazzato tutti è la tempistica della risoluzione contrattuale con il club saudita: l’accordo tra Pioli e il club viola c’è ormai da diverso tempo, ma Pioli sarebbe dovuto rimanere almeno fino al 2 luglio sulla panchina dell’Al Nassr. Il motivo? L’ex Milan, rimanendo in Arabia per almeno 183 giorni nel 2025, sarebbe risultato residente lì per l’anno fiscale in corso e avrebbe dunque beneficiato del trattamento di favore riservato a chi lavora nel paese, pagando zero imposte sul reddito personale. Con la risoluzione ufficializzata oggi, 25 giugno, di giorni ne sono trascorsi 176 dall’1 gennaio.

Se Pioli per assurdo si trasferisse già oggi in Italia (e nello specifico a Firenze) risulterebbe residente nel Paese per l’anno fiscale 2025 e sarebbe dunque anche lui assoggettato alla tassazione italiana anche per i redditi prodotti all’estero. Tra Irpef e contributi si parla di oltre il 45%. E considerando che Pioli – dei 12 previsti – in questi primi sei mesi ha guadagnato 6 milioni, dovrebbe versarne circa 3 allo Stato italiano. E 3 saranno anche i milioni netti che l’allenatore guadagnerà fino al 2028 sulla panchina della Fiorentina. Riassumendo la questione: trasferendo la residenza dopo il 2 luglio, Pioli guadagnerà 6 milioni netti per il 2025. Probabile quindi che l’allenatore e la Fiorentina aspetteranno ancora una settimana, il 3 luglio, prima delle firme e dell’annuncio ufficiale. Solo allora Pioli tornerà a risiedere in Italia.

L’Al Nassr saluta Pioli: la nota del club

“Il club Al Nassr annuncia ufficialmente la risoluzione del rapporto contrattuale con l’allenatore della prima squadra, il Sig. Stefano Pioli. Apprezziamo tutti gli sforzi compiuti da lui e dal suo staff con Al Nassr e auguriamo loro successo in futuro”, questa la nota diffusa dal club saudita sui canali social per annunciare la separazione con il tecnico italiano.

Al di là di ogni discorso fiscale, non è stata una stagione facile per l’italiano che si è ritrovato a dover lottare con grandi difficoltà, ottenendo scarsi risultati nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo in rosa: L’Al Nassr ha concluso l’anno senza ottenere nessun trofeo, senza qualificarsi alla Champions League asiatica e con una dura contestazione dei tifosi che non lo hanno mai accettato. E infatti adesso “esultano” sotto il post di ringraziamento.