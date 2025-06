“Bomb bomb Iran”: Trump pubblica su Truth un video in cui deride Teheran

Donald Trump ha pubblicato su Truth un video in cui fa dell’ironia sull’attacco americano contro l’Iran: il presidente statunitense ha postato sul suo social una clip in cui un gruppo di caccia B-2 sgancia una serie di bombe sulle note della canzone del 1980 ‘Bomb Iran‘ di Vince Vance & the Valiants, parodia delle celebre ‘Barbara Ann’, scritta dai Regents nel 1961 ma resa nota dai Beach Boys.

La strofa scelta dal presidente per il post dice: “Il vecchio zio Sam si sta scaldando. È ora di trasformare l’Iran in un parcheggio. Bomb Iran”. E ancora: “Sono andato in una moschea, ho lanciato delle pietre e ho detto all’Ayatollah: ‘Ti metterò in una scatola!’ Bomb Iran!”.