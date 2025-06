Manifestazione davanti al pantheon e poi corteo per raggiungere la Camera dei Deputati dove manifestanti contro il piano di riarmo dei Paesi europei e Nato. “La nostra Europa è un’altra, è l’Europa della Pace, del diritto internazionale, della democrazia” afferma Raffaella Bolini, vicepresidente Arci. “Trump ci riporta alla logica della clava. Oggi i Paesi Nato, incluso il nostro, decideranno l’aumento al 5% del Pil per le spese militari. Miliardi rubati alle nostre tasche. Era possibile dire di no. La Spagna ha detto di no, il nostro Paese di sì”. Las manifestazione, arrivata davanti a Montecitorio ha organizzato un ‘die in’ “per ricordare come si vive e come si muore a Gaza”.