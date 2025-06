Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che, nonostante gli attacchi lanciati contro i siti nucleari iraniani avvenuti la scorsa notte, gli Stati Uniti non sono in guerra con l’Iran. “No, non siamo in guerra con l’Iran. Siamo in guerra con il programma nucleare dell’Iran”, ha detto Vance in un’intervista ad Abc News. “E credo che il presidente abbia preso una decisione risoluta per distruggere quel programma la scorsa notte”, ha aggiunto. Donald Trump ha preso una decisione definitiva “pochi minuti prima che le bombe venissero sganciate” sabato, “aveva la possibilità di annullare questo attacco fino all’ultimo minuto” e ha deciso di procedere.