“Ha detto che lavorerete per la soluzione diplomatica, ma noi pretendiamo una parola di chiarezza sul futuro che oggi ci ha negato: dica chiaramente che l’Italia non si farà trascinare nella guerra e non consentirà l’uso delle basi militari Usa sul territorio nazionale”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, in Aula durante dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni della premer alla Camera in vista del Consiglio europeo.

“Apprezzo che abbia parlato di negoziati, ma allora non capisco perché non dite a Trump che ha sbagliato e perché non riesce già ora a dire che non sosterrete il suo impegno militare?”, si chiede la segretaria dem. “Serve la diplomazia, serve la politica”, ha proseguito.