La risposta dell’Iran è arrivata. A quasi due giorni di distanza dal bombardamento a sorpresa degli Stati Uniti sui siti nucleari, Teheran ha lanciato un attacco missilistico contro le basi militari americane in Qatar e Iraq. Almeno dieci missili sono stati indirizzati verso le postazioni Usa, nove dei quali verso la base vicina a Doha. In questo video, rilanciato sui social dai canali di Osint, si vede la contraerea in azione nel tentativo di fermare la pioggia di fuoco in arrivo.