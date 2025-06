Tajani: “Attacco Usa in Iran? Siamo molto preoccupati, rischio escalation pericolosissima”

“Era nell’aria, lo si percepiva da alcune richieste operative, come l’allontanamento dei nostri militari dalla base nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. Non avevamo conferme dirette, ma si capiva che qualcosa sarebbe successo”, lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Gubbio, parlando dell’attacco lanciato dagli Stati Uniti in Iran. “Siamo molto preoccupati” ha aggiunto. Secondo Tajani “la risposta militare rischia di innescare un’escalation pericolosissima”. “È il momento di far prevalere la diplomazia” ha proseguito.