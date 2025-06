Presentazione nella libreria Mondadori a Roma del libro, edito da ‘Paper First’, ‘Il rottamato: Antropologia di Matteo Renzi’ scritto da Daniela Ranieri e presentato insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che ne ha curato la prefazione. I due giornalisti hanno dialogato sulla figura dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico, ripercorrendone le gesta politiche dagli esordi fino ai giorni nostri. Per Travaglio “se avesse la colonna sonora questo libro sarebbe accompagnato dalla musichetta delle comiche di Benny Hill, perché è una cavalcata travolgente di cazzate incredibili che però non sono bastate per garantire a Renzi, che ormai è ridotto ad un pelo superfluo della politica, una presenza mediatica che nemmeno se avesse il 30% sarebbe giustificata”. Ranieri, che definisce Renzi il Milei italiano, aggiunge “secondo me può ancora far danni e io non ritengo che oggi sia ininfluente e non per una questione di numeri, ma per l’universo culturale che è sorto con Renzi e che politicamente gli sopravvive e che può ancora far danni”.