“Non so se potrò di nuovo giocare a calcio. Sono molto grato all’Udinese”: Deulofeu a cuore aperto parla dell’infortunio

“A volte faccio progressi, ma ci sono anche battute d’arresto, e non si sa mai se ce la farò. Ma sono pazzo e non ho intenzione di mollare. Farò di tutto per tornare a giocare”. Parola di Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo ex Udinese che ha giocato l’ultima partita ormai due anni e mezzo fa, a gennaio 2023. Poi il nulla. Un infortunio grave che inizialmente sembrava doverlo tenere fuori per 8/9 mesi. Ma non è mai rientrato. L’infezione alla cartilagine ha complicato tutto. Adesso Deulofeu è in un limbo bruttissimo: non sa quando e se tornerà. “Non riesco a giocare da più di due anni e mezzo. Ho avuto un grave infortunio al ginocchio, complicato da un’infezione alla cartilagine. Io mi preparo per tornare, ma non posso darmi delle date – ha spiegato Deulofeu a Sport durante una puntata del nuovo format ‘ADN Masia’ -. È una situazione difficile perché quello di cui soffro è più simile a una disabilità che a un infortunio”.

Deulofeu è poi tornato anche a parlare dell’Udinese, squadra dalla quale si è svincolato lo scorso anno. “Ci tengo a dire una cosa: quando abbiamo spiegato che io e la società avevamo risolto il contratto, poteva sembrare che fossi rimasto da solo, ma non è così. Ho il supporto medico dell’Udinese e continuo a tenere i contatti con Gino Pozzo e lo staff del club. Continuo ad allenarmi nelle loro strutture e con la squadra. Sono molto grato per il trattamento che mi hanno riservato”.

Due anni e mezzo di stop, incertezza, continuare ad allenarsi senza vedere la luce in fondo al tunnel. Ma Deulofeu ha mai pensato al ritiro? “Durante tutto questo periodo c’è tempo per tutto e ho pensato molto anche al ritiro. Quello che però è certo è che voglio restare nel mondo del calcio perché questa è la mia vita. Non so se potrò giocare di nuovo, ma so bene che il calcio è la mia vita. Non riesco a giocare da più di due anni e mezzoe”.