Udinese, fondo americano vicino all’acquisizione del pacchetto di maggioranza del club: i dettagli

Alla vigilia di Udinese-Fiorentina, valida per l’ultima giornata di Serie A, nella città friulana ha fatto scalpore la notizia diffusa dal Tgr del Friuli-Venezia Giulia: la famiglia Pozzo è molto vicina a cedere la società di calcio Udinese a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro. Secondo il Tgr, l’accordo preliminare sarebbe stato già raggiunto nei giorni scorsi.

La trattativa, condotta personalmente da Gino Pozzo, sarebbe comunque in fase molto avanzata e pare procedere senza intoppi. Nei prossimi giorni dunque, l’affare con questo gruppo di imprenditori americani (con alle spalle un fondo newyorkese di cui ancora non si conosce il nome) potrebbe portare all’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte degli statunitensi con la famiglia Pozzo che rimarrebbe comunque in società, assicurando il loro attaccamento al club e alla città.

Giampaolo Pozzo e la sua famiglia acquistarono l’Udinese nel 1986 da Lamberto Mazza, il proprietario dell’era Zico, mantenendola in Seria A per 30 stagioni consecutive (come hanno fatto soltanto Inter, Roma, Milan e Lazio) con bilanci sani e, da una decina di anni, anche con un moderno stadio di proprietà: il Bluenergy Stadium. Dell’accordo non farebbe parte la cessione della squadra di calcio inglese del Watford, posseduta dal figlio Gino Pozzo.