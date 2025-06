Sorpresa Botafogo: Igor Jesus giustiziere del PSG con la sua onda energetica (mista alle lacrime)

“Kameee… hameeee… haaaa!”. Chi ha visto almeno una volta nella vita una puntata di Dragon Ball sa già di cosa stiamo parlando. Non sappiamo se Donnarumma sia mai stato effettivamente un fan del manga, ma in caso di risposta affermativa, dopo PSG-Botafogo potrebbe non esserlo più. E la “colpa” è di Igor Jesus, classe 2001 del Botafogo e giustiziere del club parigino nella clamorosa sconfitta per 1-0 per la squadra di Luis Enrique nella seconda giornata del Mondiale per Club. Jesus è infatti un appassionato del cartone animato giapponese da diversi anni ed esulta mimando l’onda energetica – kamehameha in lingua originale – dopo ogni suo gol.

L’ha fatto anche dopo la rete al PSG, ma alla fine di un’esultanza generale piena di pathos in cui ha anche pianto. “Pensavo di essere in un sogno”, ha dichiarato l’attaccante brasiliano a fine gara. Secondo gol in due partite dopo quello all’esordio contro i Seattle Sounders, Botafogo a punteggio pieno e qualificazione agli ottavi adesso vicinissima. La carriera di Jesus è iniziata prestissimo, a 17 anni, con il Coritiba, club dove è cresciuto. Poi una lunga (e prolifica) esperienza negli Emirati Arabi Uniti e il ritorno in Brasile, dove si è fatto conoscere al mondo intero.

Gli inizi, gli Emirati Arabi e la cittadinanza emiratina

Nato a Cuiaba, Igor Jesus si è presto trasferito nelle giovanili del Coritiba. Cresciuto lì, ha esordito in prima squadra nel 2019, quando non era ancora 18enne. Prima punta molto rapida, ma all’occorrenza anche esterno, Jesus è l’uomo degli esordi: ha segnato infatti nel suo primo match con il Coritiba, con la nazionale brasiliana (10 ottobre 2024, Cile-Brasile), al Mondiale per Club contro i Seattle e all’esordio con lo Shabab Al-Ahli, club emiratino. Ed è proprio negli Emirati Arabi che il classe 2001 si è messo in mostra negli anni. Quattro stagioni, 43 gol totali in 88 partite. Idolo in patria, al punto che ha anche acquisito la cittadinanza del paese. La nazionale ha provato a “scipparlo” al Brasile, ma Dorval ha deciso di convocarlo a settembre 2024.

Dopo aver vinto cinque trofei, si è svincolato dallo Shabab Al-Ahli e ha firmato un pre contratto con il Botafogo a parametro zero. Il 2024 è stata un’annata da sogno per lui e per il club brasiliano, viste le vittorie del campionato e della Copa Libertadores, qualificandosi al Mondiale per Club. Adesso ci sarà il salto in Europa, al Nottingham Forrest: “Sarà la mia ultima partita al Nilton Santos Stadium”, ha scritto i primi di giugno sui social Igor Jesus. “Non è un addio, ma un arrivederci”. Obiettivo: diffondere il Kamehameha anche in Europa dopo averlo fatto in Asia e in Sudamerica.