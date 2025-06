A Milano Forza Italia strizza l’occhio ai moderati del centrosinistra. Il consigliere di Azione: “Non escludiamo nulla”

A Milano Forza Italia strizza l’occhio alle forze moderate del centrosinistra in vista delle elezioni comunali del 2027. E lo fa con un convegno all’Acquario civico in un pomeriggio afoso di metà giugno. “Milano merita di più”, si legge nella locandina dell’evento. Al tavolo sono seduti consiglieri comunali di Forza Italia e Azione oltre al consigliere regionale Fi Giulio Gallera e all’assessora allo Sport della giunta Sala Martina Riva.

L’incontro, come si legge nel comunicato di presentazione, “rappresenta un primo passo per verificare la possibilità di una convergenza tra mondi e culture politiche oggi frammentate, ma potenzialmente affini”. Un’affinità particolarmente intensa sui temi dell’urbanistica e sulla difesa del Salva Milano. A fare gli onori di casa è il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico: “Ci troviamo per iniziare un percorso di lavoro sulle nostre idee e proposte di città”. Un “noi” che sembrerebbe voler essere sempre più largo.

“Poi vedremo chi eventualmente sarà compagno della nostra avventura – aggiunge De Chirico lanciando un messaggio alle forze moderate del centrosinistra – la nostra proposta non deve essere in totale contrapposizione con il centrosinistra ma di critica e di proposta come è nelle corde di Forza Italia”. Un appello raccolto dal consigliere comunale di Azione Daniele Nahum che mette le cose in chiaro: “Se il centrosinistra dovesse fare primarie o candidature massimaliste, possiamo ragionare sull’ andare da soli o se il centrodestra dovesse presentare una candidatura moderata e riformista non escludiamo nulla”.