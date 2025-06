De Luca: “Attacco all’Iran? Come la provetta di Powell per l’invasione dell’Iraq. A pagare saranno i nostri figli”

“Scopriremo in un secondo momento quante notizie false ci stanno raccontando in questi giorni. Come con la provetta di Powell, che giustificò l’invasione dell’Iraq. Le armi non c’entrava niente, lo sterminio lo fecero gli americani”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando all’Università di Salerno ciò che sta accadendo in Medioriente, con l’attacco israeliano all’Iran. “Quella guerra generò maggiore insicurezza nell’Occidente. E dopo Gaza e l’Iran saranno i nostri figli a pagare, perché i figli di chi è stato ucciso avranno come unico obiettivo la vendetta”.