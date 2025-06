Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario a Castellammare di Stabia. Un uomo, pretendendo di vedere la figlia al di fuori dell’orario di visita, ha sfondato una porta aggredendo il personale sanitario, in particolare trattenendo una ginecologa contro la sua volontà. Come riporta Repubblica, l’uomo ha prima chiuso una ginecologa in una stanza, poi ha sfondato la porta a calci, ferendo la dottoressa con schegge di ferro e alluminio.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 21, all’ospedale San Leonardo, ed è stato subito denunciato alla polizia. La dottoressa, parlando con il quotidiano romano, si è detta “sotto shock“. “Da tre anni lavoro qui. Arrivo ogni giorno da Napoli per fare il mio dovere. Abbiamo bisogno di maggiore protezione”, spiega. “Ho visto la porta arrivarmi addosso, mi sono spostata giusto in tempo”, racconta, spiegando che il padre di una ragazza di 23 anni “pretendeva di parlare con il mio collega. Alle 21 nel reparto non si entra e poi il medico aveva illustrato direttamente la situazione alla paziente, aggiornandola sulla sua situazione di salute che per privacy è tenuto a spiegare solo alla diretta interessata”. Inutile tentare di fermare l’uomo.

“Ci troviamo di fronte a un episodio intollerabile – dice il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli – un atto di violenza vile, perpetrato contro un medico che stava svolgendo il proprio lavoro con dedizione e professionalità”.

“L’Ordine – prosegue la nota – esprime piena solidarietà alla dottoressa aggredita e all’intero personale sanitario coinvolto, ribadendo che chi assiste i pazienti deve poter operare in ambienti protetti, sicuri e nel pieno rispetto della propria dignità professionale”.