“Attaccare i siti nucleari iraniani? Potrei farlo come potrei non farlo. Certo non lo dirò a voi”. È la risposta che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato a una giornalista alla Casa Bianca, ribadendo che Teheran si trova “in guai grossi e vuole negoziare”. Il tycoon ha aggiunto di “aver perso la pazienza con l’Iran”.